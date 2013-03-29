"آبل" تحصل على براءة اختراع لشاشة ملتفّة الجوانب

اعتمد مكتب براءات الاختراع الأميركي تسجيل براءة اختراع جديدة لشركة "آبل"، وتعتمد فكرتها على شاشة تلتف من داخل الجهاز لعرض المعلومات.

وقد وصفت الشركة أن براءة الاختراع عبارة عن جهاز محمول يحمل غلافاً شفافاً، وشاشة مرنة ملتفة لتعرض محتوياتها من أي جانب للغلاف الشفاف.



وأوردت أنه من الممكن أن يكون الغلاف الشفاف مصنوعاً من الزجاج، على أن يكون مغطى بمادة تمنع التقاط التراب أو السوائل والزيوت، وكذلك بصمات الأصابع، وأوضح سكوت مايرز، مصمم براءات اختراع "آبل"، كيفية استبداله للأزرار الأمامية والجانبية وجعلها افتراضية من داخل الجهاز، بحيث تعرض الشاشة كافة المحتويات في أي اتجاه، وحينها تستخدم أزرار الجهاز من داخل نظام التشغيل الخاص به.

وتشير التوقعات إلى أن براءة الاختراع الجديدة جديرة بالاهتمام في ظل الشائعات التي دارت مؤخراً عن احتمال إطلاق ساعة ذكية من "آبل" والمعروفة بـ "آي ووتش" iWach.

