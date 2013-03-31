براءتا اختراع لـ"جوجل" لتحسين أداء البطارية والكاميرا

سجلت شركة "جوجل" براءتي اختراع جديدتين: الأولى تتعلق بتغيير إعدادات الشاشة لتقليل استهلاك طاقة البطارية، والأخرى بشأن التعديل التلقائي للكاميرا حسب حالة الطقس.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أن براءة الاختراع الأولى التي أطلقت عليها اسم "تقنيات للحفاظ على طاقة البطارية"، تقدم ثلاث مراحل من الإعدادات المتطورة لشاشات "OLED" لتقليل استهلاكها للطاقة.

وتقوم مرحلة الإعدادات الأولى على إيقاف تشغيل أي رسوميات متحركة أو ضبابية والتي تحتاج الشاشة لطاقة أكبر من أجل تشغيلها، أما المرحلة الثانية فتقوم بتقليل درجة الوضوح الخاصة بالشاشة، وفي المرحلة الثالثة فالشاشة لن تظهر إلا اللونين الأسود والأحمر.

وتعتمد براءة الاختراع الثانية على تحديد موقع المستخدم الجغرافي للتعرف على حالة الطقس ومن ثم تعديل إعدادات الكاميرا بشكل تلقائي للحصول على أفضل لقطات.

وأطلقت "جوجل" على براءة الاختراع الثانية اسم "نظام الطقس في أجهزة التقاط الصورة"، والتي كشف عنها على موقع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

وأشارت الشركة إلى أن تحديد موقع المستخدم الجغرافي سيستغل في معرفة حالة الطقس المتوقعة في مكان تواجده، وبناءً على ذلك يتم تحديد إعدادات الكاميرا مثل درجة اللون الأبيض ودرجة فتحة العدسة لتحديد نسبة التعرض للضوء وذلك للوصول إلى أفضل إعدادات مقارنة بحالة الجو.

يُذكر أن "جوجل" لم تكشف أي معلومات حول إمكانية استخدام تلك الأجهزة في القريب العاجل، إلا أن تبقى براءات الاختراع تلك قابلة للاستخدام، وخاصة الثانية التي تأتي في الوقت الذي أوضح فيه "فيك جندوترا" نائب رئيس الشركة الأمريكية أن شركته تعمل على تحسين كاميرات هواتفها "نيكسوس".