دراسة تؤكد أن هواتف سامسونغ الأكثر تفضيلاً لدى السعوديين

كشفت دراسة حديثة أن هواتف "سامسونغ" تسيطر على السوق السعودي، وذلك بناء على رغبة النسبة الأكبر من المستهلكين السعوديين الذي يثقون ويقبلون على شراء هواتف الشركة الكورية الجنوبية أكثر من هواتف الشركات الأخرى.

وأوضحت الدراسة التي قامت بها مؤسسة “upstream” لعدد من الأسواق الناشئة، أن هواتف سامسونغ هي المفضلة في أغلب الأسواق الناشئة محل الدراسة، مثل السعودية والبرازيل والهند عدا نيجيريا التي تسيطر نوكيا فيها على السوق.

وأضافت الدراسة أن الهواتف هي أكثر الأجهزة الإلكترونية الشخصية المستخدمة لدى السعوديين بنسبة 48%، ويأتي بعدها الحواسب المحمولة بنسبة 31% ثم الحواسب المكتبية واللوحية بنسبتي 11 و10%.

وأشارت الدراسة إلى أن هواتف سامسونغ مفضلة لدى 42% من المستهلكين السعوديين الذين شملتهم الدراسة، فيما فضل 31% هاتف آيفون من آبل، ثم تساوت نسبة تفضيل هواتف نوكيا وبلاكبيري بنسبة 8%.

ولم يكن السعر هو المعيار الذي فضل من أجله السعوديون هواتف سامسونغ حيث توضح الدراسة أن النسبة الأكبر من السعوديين يقبلون على شراء الهواتف الذكية ذات القيمة الأكبر من 450 دولار أميركي، على عكس بقية الأسواق الناشئة محل الدراسة التي تفضل شراء الهواتف التي تقل قيمتها أو تساوي 300 دولار أميركي.