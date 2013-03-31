"فيسبوك" يضيف ميزة "المشاركة السريعة" التي تميز "تويتر"

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إضافة جديدة تتيح لمستخدميه كتابة مشاركات سريعة على حسابهم الشخصي، عبر زر في الشريط العلوي للموقع.

ووضع "فيسبوك" زراً صغيراً بجوار صورة واسم المستخدم في الشريط العلوي للموقع يتيح عند الضغط عليه فتح نافذة منبثقة لكتابة المشاركات بشكل سريع.

ويستخدم موقع "تويتر" المنافس لـ"فيسبوك" تلك الميزة، حيث يتيح للمستخدم كتابة تغريدة جديدة عبر الضغط على زر صغير في الشريط العلوي للموقع ودون الحاجة للدخول إلى صفحة حسابه الشخصي.

يُذكر أن "فيسبوك" كان قد أعلن عن عدد من التغييرات في تصميم موقعه أبرزها التغيير في صفحة "خلاصات الأخبار" وواجهة "الخط الزمني" في صفحة حساب المستخدم وهما تغييران لم يصلا بعد لكل مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.