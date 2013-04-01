تويتر يسمح بنشر مقاطع تطبيق Vine على مواقع الإنترنت

أطلق موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصداراً جديداً من تطبيق “فاين” Vine مؤخراً، حيث تم إدراج خاصية جديدة تمكِّن المستخدمين من نشر مقاطع الفيديو القصيرة المعدَّة بواسطة التطبيق على شبكة الإنترنت، وليس فقط على تويتر وفيسبوك كما كان في السابق.



ويعتبر فاين أحد تطبيقات مشاركة ملفات الفيديو، وكان يسمح لمستخدميه بإنشاء مقطع فيديو صغير لمدة 6 ثوان، مع إمكانية التغريد بعدد حروف 140 كحد أقصى، والتطبيق متوفر لمنصة آبل المحمولة iOS فقط.

ووفقاً لمدونة فاين الرسمية، بات خيار مشاركة تلك المقاطع متوفراً لجميع المستخدمين، وكذلك إمكانية نشرها على مواقع الإنترنت المختلفة.

والجدير بالذكر أن تويتر أصلح خلل البدء في التسجيل دون لمس الشاشة، وعالج مشكلة تجمد الكاميرا عند إنشاء تسجيل جديد؛ وأوصى مطورو التطبيق المستخدمين بالإبلاغ عن أي مشكلة تقابلهم لحلها سريعاً.