ظهور أول صورة لهاتف فيسبوك HTC First

ظهرت اليوم أول صورة مسربة لما يقال إنه “هاتف فيسبوك” الذي تصنعه شركة إتش تي سي التايوانية، والمتوقع أن يتم الكشف عنه خلال حدث خاص دعت فيسبوك الصحافيين لحضوره في 4 أبريل/نيسان القادم.

وكانت التقارير السابقة قد ذكرت بأن الهاتف من المواصفات المتوسطة ويعمل بنظام أندرويد، وحجر الأساس فيه هو نسخة متطورة من تطبيق فيسبوك الرسمي لأندرويد، لكن هذه النسخة تمتد لتشمل خصائص عديدة من شأنها تغيير شكل وواجهات النظام بحيث تقدم تجربة فيسبوك بشكل مُدمج ومتكامل على مستوى تجربة استخدام الهاتف.

ولا يمكن التحقق من مدى مصداقية الصورة التي تبدو لهاتف ذو شكل مستطيل تقليدي، لكن الشكل يتطابق مع تسريب سابق قال إن الجهاز يحمل في أسفل ومنتصف الشاشة زرًا مدورًا مع زري تعدد المهام والعودة إلى الخلف على جانبيه. وبحسب التسريب يحمل الهاتف اسم HTC First، لكن لا يمكن حاليًا التأكد من صحة هذه المعلومة.

ومن اللافت أن مصدر التسريب هو حساب evleaks@ على تويتر الذي أصبح معروفًا بتسريباته الدقيقة في معظم الحالات، وخاصة بالنسبة للتسريبات المتعلقة بهواتف شركة إتش تي سي، مما يعطي نوعًا من المصداقية للصورة المسربة.

يُذكر أن التقارير السابقة ذكرت بأن الجهاز يحمل معالجًا ثنائي النواة بتردد 1.5 غيغاهرتز مع شاشة بقياس 4.3 إنش بدقة 720p و1 غيغابايت من ذاكرة RAM وكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابيكسل وأمامية بدقة 1.6 ميغابيكسل و 16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.