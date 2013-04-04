غطاء بلاستيكي يحول شاشة الهواتف إلى ثلاثية الأبعاد

كشف فريق تقني سنغافوري عن غطاء بلاستيكي شفاف قادر على جعل شاشات الهواتف الذكية قادرة على عرض محتوى ثلاثي الأبعاد.

وأوضح الفريق القائم على هذا الغطاء، وهو من مطورين في معهدي TP and IMRE السنغافوريين، أن ذلك الغطاء يجعل رؤية المحتوى ثلاثي الأبعاد متاحاً دون الحاجة إلى نظارات خاصة.



وأطلق فريق المطورين اسم "EyeFly 3D" على الغطاء الخاص بهم، والذي يمكن تركيبه على شاشات الهواتف الذكية بنفس كيفية تركيب الغطاء الواقي من الخدوش، ويعتمد الغطاء على تقنية nanoimprinting ومجموعة من المرشحات الدقيقة، من أجل تحويل العرض ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد على الهواتف الذكية التي يضع عليها.



ويأمل مطورو "EyeFly 3D" أن يساعد هذا الغطاء على زيادة المحتوى ثلاثي الأبعاد المخصص للهواتف، ويفتح الباب أمام المطورين لإطلاق تطبيقات وألعاب تعتمد على تقنية العرض ثلاثي الأبعاد.



كما يعمل الفريق السنغافوري حالياً على تطوير تطبيق خاص لنظامي iOS وأندرويد، يقوم بتحويل المحتوى ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، وذلك لتوفيره عند طرح الغطاء في الأسواق، ولم يحدد مطورو EyeFly 3D أي موعد دقيق لطرح الغطاء في الأسواق، إلا أن تقارير إخبارية أشارت إلى إمكانية طرحه قريباً فور الانتهاء من التطبيق على أن يتوافر مقابل 34.95 دولار أميركي.