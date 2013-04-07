جوجل تعرض مليار دولار لشراء "واتس آب"

كشفت تقارير إخبارية عن اقتراب شركة جوجل من الاستحواذ على تطبيق المراسلة الفورية الشهير "واتس آب" (WhatsApp)، بعد مفاوضات أمتدت لأكثر من شهر.

وأشارت مصادر مطلعة في الشركة إلى أن جوجل تتفاوض منذ خمسة أسابيع مع ملاك تطبيق "واتس آب" للاستحواذ عليه، وتعرض الشركة الأمريكية حالياً مليار دولار من أجل اتمام الصفقة.

وأضافت المصادر في تقرير أبرزه موقع DigitalTrends التقني، أن جوجل تسعى عبر الاستحواذ على التطبيق الشهير إلى الدخول لسوق تطبيقات التراسل الفوري عبر الإنترنت، والتي بدأت تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من مستخدمي الأجهزة الذكية.

ويعد تطبيق "واتس آب" واحداً من أشهر تطبيقات التراسل الفوري، حيث تشير آخر الإحصائيات حول التطبيق إلى أنه يعمل في 100 دولة حول العالم وعلى 750 شبكة اتصالات مختلفة.

وكان مطورو التطبيق المذكور قد أكدوا أن مستخدمي الخدمة يتبادلون يوميا أكثر من مليار رسالة، أي مايعادل 11.574 في الثانية، مما دفعهم إلى القيام بتحديثات دورية حتى يتمكن التطبيق من مواجهة الكثافة الهائلة في الاستخدام، وذلك عبر أنظمة تشغيل أندرويد وiOS وويندوز فون وبلاكبيري.

يذكر أن تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى نية "فيسبوك" الاستحواذ على "واتس آب" أواخر العام الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم.