موزيلا تعمل على آلية دفع إلكتروني جديدة لنظام فايرفوكس

تعمل مؤسسة موزيلا مؤخراً على تطوير واجهة برمجية جديدة بالاعتماد على "جافا سكربت" مناسبة للعمل على نظام تشغيل فايرفوكس، والتي من شأنها أن تجعل إمكانية الدفع على شبكة الإنترنت أسهل بالنسبة للمستخدم، وذلك حسب ما أشار كومار ماكميلان، أحد مهندسي نظام فايرفوكس.

وتعمل آلية الدفع الجديدة التي أطلق عليها navigator.mozPay على استخدام بطاقات الائتمان، أو عن طريق إضافة أسعار المشتريات إلى نظام الفواتير الشهرية الخاص بالمستخدم.

وتعتمد الخدمة على الواجهة البرمجية لخدمة Google Wallet، إلا أنها معدلة لتقدم إمكانية الدفع المتعدد، بالإضافة إلى نافذة موجزة وآمنة للدفع، والتي تظهر بشكل منبثق عند الحاجة إليها للمصادقة وإدخال كلمة المرور ومن ثم معالجة عملية الدفع المطلوبة.

وأكد ماكميلان أن الواجهة البرمجية الجديدة من موزيلا لاتزال تجريبية، ومن الممكن أن يطرأ عليها تغييرات جذرية دون سابق إنذار، إلا أنها سوف تنطلق مع أول الأجهزة العاملة بنظام تشغيل فايرفوكس.

وتأمل موزيلا باندماج المفاهيم مع خدمة PaySwarm التي تعمل على تطوير خدمة مشابهة، للتعاون في إنتاج معيار دفع واحد.

ووعدت "موزيلا" بتوفير ميزة الدفع المباشر من التطبيقات باستخدام واجهة navigator.mozPay لمتصفح "فايرفوكس" المخصص للحواسب ولنظام "أندرويد" قريباً.

هذا وقد أعلنت شركة سامسونغ ومؤسسة موزيلا مؤخراً عن عقد شراكة جديدة من أجل بناء "الجيل القادم" من المحركات الخاصة بمتصفحات الإنترنت، على أن يكون الهدف منها هو جلب هذه المحركات إلى نظام تشغيل أندرويد والأجهزة المحمولة المبنية على معالجات ARM.