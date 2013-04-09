سامسونغ تكشف عن "Galaxy Win" بمواصفات متوسطة

كشفت شركة سامسونغ، الثلاثاء، عن هاتفها الجديد جالاكسي وينGalaxy Win، والذي يأتي ضمن سلسلة هواتفها متوسطة المواصفات.

ويحمل الهاتف شاشة بقياس 4.7 إنش وبدقة 480×800 بيكسل، ويعمل بمعالج رباعي النواة بتردد 1.2 غيغاهرتز من نوع Snapdragon 200، مع واحد غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائية.

ويملك الهاتف كاميرا خلفية بدقة 5 ميغابيكسل مع ضوء فلاش، وأخرى أمامية بدقة VGA، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تبلغ 8 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة الخارجية لدعم بطاقات microSD.

ويأتي الهاتف الجديد ببطارية سعة 2000 ميلي أمبير، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 4.1 (جيلي بين)، وسيتوافر في بعض الأسواق بنسخة تدعم شريحة اتصال واحدة، وفي أسواق أخرى بنسخة تدعم شريحتي اتصال.

ولم تذكر سامسونغ حتى الآن أي معلومات عن السعر الذي ستطرح به هاتف Galaxy Win أو موعد توافره في الأسواق.

يُذكر أن الشركة الكورية كشفت مؤخراً عن هاتفين جديدين من فئة الهواتف منخفضة المواصفات وهما Galaxy Pocket Neo و Galaxy Star.