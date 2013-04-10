نوكيا وشركات أخرى تقاضي جوجل لاستخدامها "أندرويد"

استقبلت الهيئة الأوروبية لمكافحة الاحتكار، أمس الثلاثاء، شكوى رسمية ضد نظام "أندرويد" تقدمت بها مجموعة Fairsearch Europe، وهي مجموعة من الشركات المنافسة لجوجل مثل نوكيا ومايكروسوفت وأوراكل وشركات أخرى. وتتهم هذه الشركات جوجل بالاعتماد على أندرويد كطريقة "مُضلِّلة" لإعطاء الأفضلية لتطبيقاتها، وذلك في 70% من الهواتف الموجودة في السوق، وهي حصة أندرويد من سوق الهواتف الذكية.

وتقول الشكوى إن الشركات التي تريد استخدام أندرويد، وتزويد هواتفها بتطبيقات جوجل الرسمية، يتوجب عليها الالتزام بوضع هذه التطبيقات بشكل واضح على الشاشة الرئيسية للهاتف.

وأضافت مجموعة Fairsearch أن قيام جوجل بتوزيع نظام أندرويد مجاناً، جعل من الصعب على الشركات الأخرى المطورة لأنظمة التشغيل تعويض استثماراتها في تطوير هذه الأنظمة، وذلك في ظل سيطرة جوجل الكبيرة على هذا السوق.

وبحسب ما أشارت تلك المجموعة، فإن ما يزيد الأمر سوءاً هو وضع جوجل تطبيقاتها في مكان بارز ضمن هواتف أندرويد. وتأتي هذه الشكوى بالتزامن مع تحقيق آخر يجريه الاتحاد الأوروبي في قضايا احتكار تُتهم فيها جوجل كذلك في مجال البحث، إلا أن شكوى الاحتكار الجديدة ضد أندرويد هي موضوع منفصل، وقد يعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح تحقيق آخر في هذه القضية، أو يختار عدم النظر فيها.