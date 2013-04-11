الكشف عن أول جهاز لوحي بصناعة مصرية

شهدت مصر الخميس الكشف عن الحاسب اللوحي "إينار"، وهو أول حاسب لوحي بصناعة مصرية من إنتاج مصانع شركة بنها للصناعات التكنولوجية.

وكشف المهندس ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن الفكرة من صناعة الحاسب اللوحي محلياً هي إتاحته لطلبة المدارس والجامعات بإمكانيات وسعر مناسبين.



وتخطط الهيئة لتصنيع نحو 3 ملايين حاسب لوحي خلال عامي 2013 و 2014، وسيكون الهدف هو توزيع 20 مليون هاتف لوحي على طلاب الجامعات والمدارس بحلول العام 2017.

وأكد القاضي أنه قد تم بالفعل الانتهاء من إنتاج حوالي 10 آلاف جهاز سيتم توزيعها خلال مرحلة تجريبية على الطلبة المتفوقين في الجامعات، وبحسب القاضي فقد بلغت تكلفة إنتاج الـ10 آلاف حاسب حوالي 10 ملايين جنيه مصري، أي إن تكلفة إنتاج الحاسب 1000 جنيه مصري (حوالي 145 دولارا).

ويتمتع الجهاز بشاشة بقياس 9.7 إنش وبدقة 720×1024 بيكسل، ومعالج بتردد 1.6 غيغاهرتز (لم يتم تحديد الطراز وعدد الأنوية)، وكاميرا خلفية بدقة 2 ميغابيكسل وكاميرا أمامية غير محددة الدقة، ذاكرة RAM بسعة واحد غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 8 غيغابايت يمكن زيادتها حتى 32 غيغابايت بواسطة microSD.

واللوح يدعم اتصال الواي فاي وشبكات الجيل الثالث 3G، ووزنه 750 غرام، ومزود بنظام تشغيل أندرويد، النسخة الرابعة المسماة (آيس كريم ساندوتش).