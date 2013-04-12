تقنية جديدة تتيح للمدرسين تتبع ما يقرأه طلابهم

كشفت شركة coursesmart الأميركية عن تقنية جديدة تتيح للمدرسين معرفة ما إذا كان طلابهم يقرأون الكتب المطلوبة منهم قراءتها أم لا. وأوضحت الشركة أن التقنية الجديدة تقوم بإنشاء إحصائيات تفصيلية حول ما قام الطالب بقراءته، سواء عدد الصفحات أو مدة القراءة. وقدمت CourseSmart تلك التقنية في كتب إلكترونية تقوم هي بإعدادها ونشرها على الإنترنت، كما توفرها في شكل تطبيقات للأجهزة الذكية.

وتوفر الإحصائيات القائمة على التقنية التي أطلق عليهاCourseSmart Engagement Score Technology، تنبيهات بأسماء الطلاب الذين لم يهتموا بإنجاز فروضهم، بالإضافة إلى أسماء أكثر الطلاب اهتماماً بقراءة ما طلب منهم. وتشير الشركة إلى أن مثل تلك الإحصائيات ستسهل على المدرسين التنبؤ بالطلاب الذين قد يهبط مستواهم الدراسي بسبب عدم اهتمامهم بقراءة الكتب المطلوبة منهم أو إنجاز فروضهم.

يذكر أن التقنية الجديدة تلك يمكن استخدامها مع أي كتب إلكترونية تفرضها مدرسة ما أو معهد أو جامعة على طلابها، حيث وفرت الشركة إمكانية إضافة تلك التقنية لكتب أي مؤسسة تعليمية باتفاق مسبق.