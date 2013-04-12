"جوجل" تكشف عن "خدمة ما بعد الوفاة" على حساباتها

كشفت "جوجل" عن خدمة جديدة تدعى "مدير الحساب غير النشط" والتي تمكن المستخدمين من تحديد ماذا يحدث لحسابهم بعد فترة من عدم استخدامه.

وأوضحت "جوجل" عبر صفحة الخدمة الجديدة، أن تلك الخدمة تتيح للمستخدم تحديد مهلة يتم اعتبار حسابه بعدها غير نشط ليتم حذفه أو تحويل بياناته لشخص محدد، وهي الخدمة التي قد تساعد في تحويل البيانات الإلكترونية الحساسة بعد وفاة المستخدم لأحد من ورثته.

ويستطيع أي مالك لحساب في خدمات "جوجل" استخدام الخدمة الجديدة التي تتيح بعض الخصائص بجانب تعيين مهلة "عدم النشاط" والتي يبدأ حسابها من آخر عملية تسجيل دخول تمت للحساب.

وتقدم الخدمة خصائص أخرى مثل "إرسال تنبيه إلى" والتي ترسل تنبيها عبر بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة لهاتف المستخدم لتنبيهه بأن حسابه قارب على اعتباره غير نشط، كما توجد خاصية "مشاركة البيانات" والتي تتيح إضافة جهات اتصال لتحويل بيانات الحساب لها بعد انقضاء مهلة "عدم النشاط".

يذكر أن أي مستخدم لخدمات "جوجل" يستطيع الوصول لخدمة "مدير الحساب غير النشط" عبر صفحة إعدادات حسابه، ومن البند "إدارة الحساب".

ونقلت "بوابة الأهرام" عن أندرياس تورك، مدير الإنتاج المختص في الشركة، قوله في تعليق بمدونة: "الكثير منا لا يحب التفكير في الموت.. لكن وضع خطط لما يحدث بعد موتك هو أمر مهم حقاً لمن ستتركهم وراءك".

وأضاف: "نأمل أن تمكنك هذه الخاصية الجديدة من التخطيط لحياتك الرقمية بعد الوفاة بطريقة تحمي خصوصيتك وأمن (حساباتك) وجعل الحياة أكثر سهولة بالنسبة لأحبائك بعد رحيلك".