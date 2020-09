تطبيق Facebook Home متوفر على بعض هواتف أندرويد

طرحت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك واجهتها الجديدة لهواتف أندرويد. Facebook Home . ويعتبر التطبيق الجديد عبارة عن واجهات جديدة لهاتفك مُقدّمة بطريقة تتيح لك استخدام فيسبوك عبر تجربة استخدام خاصة وموجهة للتركيز على الوصول إلى كافة خدمات الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بسهولة.

التطبيق متوفر حالياً لمجموعة محدودة من الهواتف المدعومة، لكن فيسبوك وعدت بتحديثه باستمرار لدعم المزيد من الهواتف ودعم الحواسب اللوحية لاحقًا. الأجهزة المدعومة حاليًا هي:

HTC One X

HTC One X+

HTC One

Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy Note II

Samsung Galaxy S4

عند فتح تطبيق Facebook Home لأول مرة سيسألك إن كنت تريد تحديده كواجهة أساسية لجهازك، لدى القيام بالاختيار ستستطيع التمتع بالميزات الجديدة للواجهة، كما تستطيع دائمًا العودة إلى واجهتك الأساسية عبر الدخول إلى إعدادات التطبيق واختيار إلغاء الواجهة.

التطبيق بدأ بالتوفر الآن لكنه لم يظهر لجميع المستخدمين ضمن المتجر، في حين ظهر للبعض الآخر. تستطيع الحصول عليه عبر متجر غوغل بلاي، وإن ظهرت لك رسالة تفيد بأن العنوان غير موجود، حاول مرة أخرى.