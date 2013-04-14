غوغل تطلق خدمة "ما بعد الوفاة" التي تتيح توريث الملفات

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن خدمة جديدة تدعى "ما بعد الوفاة" تساعد في تحويل البيانات الإلكترونية الحساسة بعد وفاة المستخدم إلى أحد ورثته وتمكن المستخدمين من التخطيط لحياتهم الرقمية و لتوريث ملفاتهم .



الخدمة المسماة "مدير الحساب غير النشط" مصممة لإدارة التعامل مع الحسابات الإلكترونية الخاصة لخدمات جوجل و بريد جوجل الإلكترونى "جى ميل" وخدمات درايف وجوجل بلاس وبيكاسا و شبكات التواصل الاجتماعي وغير ذلك.



وقال غريس غيثر متحدث بإسم غوغل "تلقينا العديد من الاسئلة من مستخدمينا حول ذلك ومن عائلات المستخدمين الذين فقدوا احبتهم و هذه الخدمة تحمى الخصوصية وتجعل التصفح أكثر سهولة لهم".



وستكون خدمة الوصية في صفحة الإعدادات الخاصة بحساب المستخدم ليختار بين إلغاء بياناته أو لمنح صلاحيات كاملة للوريث وعليه أن يحدد وقت تفعيل تلك الخدمة بدء من ثلاثة شهور و حتى السنة من عدم الاستخدام.



كما يمكنه منح محام سلطة الدخول على البريد الإلكتروني وعبر رسالة نصية و رسالة بريد الكتروني سيتم إخطار اصحاب الحسابات لتفعيل النظام.

وقال احد المستخدمين "اعتقد بانها خطوة ايجابية فهذه ممتلكاتك وبعد وفاتك يجب ان يكون لها قيمة".

