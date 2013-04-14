مجموعة أميركية صينية مشتركة للحد من القرصنة الإلكترونية

أعلن وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" الاتفاق رسمياً مع الصين على إنشاء مجموعة عمل مشتركة تسعى للحد من عمليات القرصنة الإلكترونية، موضحا أن الهجمات الإلكترونية المتكررة من قراصنة الإنترنت والحاسب أصبحت تهدد بقوة القطاع الاقتصادي بما فيه من مؤسسات حيوية في كلا البلدين.

وأضاف كيري في تصريحات صحافية، أن "تلك الهجمات أصبحت من تحديات العصر الحديث، ليس لبلاده أو للصين فقط، ولكن لأغلب الدول، حيث تأثرت دول كثيرة بهجمات قرصنة إلكترونية".

ويأتي اتفاق التعاون للحد من القرصنة الإلكترونية ما بين أميركا والصين هذا بعد ما وصفه خبراء تقنيون ووسائل إعلامية أميركية، بحرب باردة على شبكة الإنترنت بين البلدين.

ووجهت أصابع الاتهام في كثير من الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها أميركا في الآونة الأخيرة إلى الصين، كما تعددت الاتهامات الصينية للجانب الأميركي بشأن عمليات مشابهة.

هذا، ولم يوضح وزير الخارجية الأميركي خلال تصريحاته الآلية التي ستعمل بها مجموعة مكافحة القرصنة الإلكترونية المشتركة ما بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه من المنتظر أن تعمل تلك المجموعة على توفير "فضاء افتراضي" آمن للعمل في كلا البلدين، وذلك حسب ما قاله وانج يي وزير الخارجية الصيني.

وكانت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلت من قبل على لسان "يي" تصريحات يؤكد فيها الحاجة إلى بذل جهود مشتركة بين بلاده وأميركا لتأمين الإنترنت من الهجمات الإلكترونية المتزايدة.