هاتف ذكي ياباني بشاشتين من أجل صورة كبيرة أو اثنتين

يطرح أول مشغل لخدمة الهاتف النقال في اليابان في الأسواق اعتباراً من الخميس هاتفاً محمولاً قابلاً للطي بشاشتين، يمكن استخدام إحداهما كلوحة مفاتيح، والثانية لعرض النتائج كما يمكن الجمع بينهما لتشكيل صورة واحدة كبيرة الحجم.

ويستخدم هذا النموذج الذي تصنعه شركة "أن أي سي" اليابانية كهاتف ذكي تقليدي عندما يغلق فيصبح له شاشة على الظهر وأخرى في الواجهة.

ويمكن فتح الهاتف 180 درجة، فيصبح بالإمكان عرض صور بحجم 14.2 سنتمتر على المساحة الكاملة للشاشتين اللتين تعملان باللمس وتكونان عندها موضوعتين جنباً إلى جنب.

وشرح المشغل أن "هذا الجهاز يسمح أيضا بالنظر بالتزامن إلى موقعين على الإنترنت، كما يحصل غالباً مع الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي".

ويمكن استخدام هذا الهاتف المتعدد الوظائف كجهاز كمبيوتر شخصي على أن تشكل الشاشة السفلى لوحة مفاتيح، كما يسمح الجهاز بقراءة الكتب الإلكترونية.

ويعمل هذا الجهاز بنظام أندرويد، ويضم الوظائف الكثيرة الاعتيادية في الأجهزة اليابانية، من محفظة إلكترونية وتلفزيون وغيرهما. وتسويقه محصور الآن بالسوق اليابانية.