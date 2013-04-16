شركة "فوكسكون" تزيد عدد موظفيها من أجل "آيفون 5 أس"

أكدت شركة "فوكسكون" التايوانية للتكنولوجيا اليوم أنها قامت بتوظيف حوالي 10,000 عامل جديد في قسم التجميع الخاص بمصنعها الكائن في مدينة "تشنجتشو" الصينية، وهو أكبر مصانع الشركة المعنية بتصنيع هواتف "آيفون"، وذلك منذ نهاية شهر مارس الماضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونسبت الصحيفة إلى الناطق الرسمي باسم فوكسكون القول إن مصنع الشركة هذا هو الوحيد الذي قام بزيادة القوى العاملة فيه لزيادة الإنتاج خلال المواسم التي يزيد فيها الطلب على الهواتف التي يصنعها، في حين قال أحد المسؤولين التنفيذيين المطلعين على ما يجري في الشركة، إن هذه الزيادة في عدد الموظفين إنما جاءت خصيصًا للتأكد من جهوزية المصنع لإنتاج هاتف آيفون القادم.

وأضاف المسؤول، بحسب الصحيفة، أن الشركة كانت خلال الفترة الأخيرة مشغولة جدًا في أمر الشروع في إنتاج كمية كبيرة من هاتف آيفون القادم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت سابقًا تطلق هواتفها خلال فصل الصيف، ثم ما لبث أن تغير هذا الوضع في حال هاتفي "آيفون 4 أس" و"آيفون 5" اللذين تم إطلاقهما بداية فصل الخريف، ولكن يرى العديد من المحللين والمراقبين أن الشركة تعتزم العودة إلى ما كانت عليه سابقًا، أي أنها قد تُقِدم على إطلاق "آيفون 5 أس" خلال فصل الصيف القادم، وهو ما تراه "وول ستريت جورنال" أيضًا.

يُذكر أن شركة "فوكسكون" كانت قد خفضت، في شهر فبراير الماضي، من عدد عمليات التوظيف، الأمر الذي نسبته الشركة إلى معدل لم يسبق له مثيل، على حد تعبيرها، من عدد الموظفين الذي يعاودون العمل مع الشركة بعد رأس السنة الصينية، ولكن صحيفة "فاينانشيال تايمز" كانت قد أرجعت السبب حينئذ إلى قلة الطلب على هاتف "آيفون 5".

