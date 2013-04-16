"إس أو إس" تطلق شواحن غير تقليدية للأجهزة الذكية

بدأت شركة "إس أو إس ريدي" بمرحلة تحويل شاحنها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، إلى منتج تجاري يطرح في الأسواق، والذي يعتبر أحد الشواحن غير التقليدية للأجهزة الذكية.

وكما ذكرت "الإمارات اليوم" يستطيع الشاحن إعادة شحن طاقة بطارية الأجهزة الذكية عبر تحويل الطاقة الحركية إلى كهرباء.

ويوفر الشاحن مقبضاً يديره المستخدم للبدء في الحصول على الطاقة اللازمة لشحن البطارية، وهو يعد مصدراً احتياطياً للطاقة يستخدم في الحالات الطارئة.

وأوضح مطورو الشاحن أن خمس دقائق من تحريك المقبض يعطي في المقابل طاقة كافية للبطارية للصمود فترة بين خمس دقائق و‬12 دقيقة اتصالات صوتية، إضافة الى بطارية يملكها الشاحن قادرة على شحن ‬1500 ميلي أمبير، تستخدم لشحن الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى إدارة المقبض، ويتم شحن تلك البطارية المدمجة بالجهاز عبر محول كهربائي عادي يأتي معه.

ويحتوي الشاحن أيضاً على منفذ "يو إس بي" لوصل أنواع الكابلات كافة الخاصة بشحن بطارية الأجهزة الذكية.

ومن المتوقع أن يتوافر الشاحن مقابل ‬40 دولاراً للقطعة الواحدة خارج الولايات المتحدة، فيما سيطرح في السوق الأميركية مقابل ‬35 دولاراً.

يُذكر أن الشاحن يتميز بحجم "الجيب"، إذ لا يتعدى وزنه خمس أونصات وعرضه ‬5.5 سنتيميترات.