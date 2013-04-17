مستخدمو "واتس آب" بإمكانهم إخفاء "آخر وقت ظهور"

تطبيق المحادثة الشهير "واتس آب" يتيح لمستخدميه ميزة معرفة آخر وقت للظهور على البرنامج، الأمر الذي قد يسبب إزعاجاً للبعض.

ويمكن لمستخدمي "واتس آب" على أجهزة "آي أو إس"، مثل الآيفون، الآيبود، الآيباد، إخفاء آخر مرة تواجدوا فيها، دون إضافة أي برنامج أو تطبيق آخر.

ولإخفاء ميزة أو "عيب" آخر تواجد، نضغط على آخر تبويب في التطبيق بعنوان "الإعدادات"، ومن ثم نضغط على "إعدادات الدردشة"، بعدها في آخر الصفحة نضغط على "خيارات متقدمة"، ونقوم بتفعيل خيار "وقت آخر ظهور".

من الممكن أن تأخذ العملية مدة 24 ساعة حتى يتم تفعيل إخفاء وقت آخر ظهور، ويجب أن ينتظر المستخدم حتى يتم تفعيل الميزة لإلغائها مرة ثانية.