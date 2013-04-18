مبتكر"واتس آب": نحن أكبر من برنامج "تويتر"

قال المدير التنفيذي للشركة المطورة لتطبيق المحادثة الفورية والرسائل النصية "واتساب" جان كوم إن التطبيق المستقل أكبر حالياً من برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث يوجد الآن للبرنامج أكثر من 200 مليون مستخدم بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وجاءت تصريحات كوم خلال مشاركته في مؤتمر تكنولوجي، حيث وعد بعدم وضع إعلانات في البرنامج. ورفض كوم الإفصاح عن عدد مستخدمي التطبيق بالضبط، ولكنه كشف عن وجود ثمانية مليارات رسالة واردة و12 مليون رسالة صادرة كل يوم.

وتبلغ تكلفة التطبيق، الذي يسمح بإجراء اتصالات هاتفية وإرسال رسائل ومقاطع فيديو وصور مجاناً لأي شخص يستخدم البرنامج ، 99.0 سنتا.

وقال "نتطلع إلى عالم من مليارات التليفونات" مضيفاً "بمجرد حدوث ذلك فمن السهل تحويل ذلك إلى مال ولكن هناك حاجة أن ينضم مزيد إلى عالم التليفونات الذكية، بالإضافة إلى الحاجة إلى شراء مزيد من التطبيقات على هواتفهم".

ووعد بإبعاد الإعلانات عن هذا البرنامج. وقال "أصدرنا بياناً نعارض فيه الإعلانات نحن فخورون بذلك من الذي يحب الإعلانات؟ نواجه عديداً من الإعلانات في حياتنا اليومية ونشعر أن الهواتف الذكية ليست المكان المناسب لذلك".

