"آيباد 5" أنحف وأخف بـ25% من الجيل الرابع

أشارت التحليلات إلى أن النسخة القادمة من "آيباد 5" أنحف بنسبة 15%، وأخف وزناً بنسبة 25% بالمقارنة مع "آيباد" الجيل الرابع.

ورجح المحلولون اعتزام "ابل" إطلاق حاسبها اللوحي "آيباد 5" مع اقتراب نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأرجع المحلل المالي لشركة "KGI" قلة حجم "آيباد 5" القادم لجملة من التغييرات، منها استخدام بطارية أصغر بنسبة تتراوح بين 25 و30%، وتحسينات في قنوات العرض، ورقاقات بتقنية A-series.

كما ستعتمد "آبل" على تقنية اللمس المستخدمة في نسخة "آيباد ميني"، وهي أقل حجماً من الموجودة في أجهزة آيباد العادية.

وقال كو في ملاحظاته للمستثمرين المتعاملين مع شركته، إن الخفة والرقة هما الخاصيتان الرئيستان، وأضاف: "إن أحد الأسباب وراء عدم بيع آيباد 3، وآيباد 4 بشكل جيد كما كان متوقعاً، تكمن في أن كليهما أثقل وأكثر سمكا من "آيباد 2".