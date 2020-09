32 تطبيقاً على متجر "جوجل بلاي" مُصاب بفيروسات أمنية

أوضحت شركة " lookout" المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة، عبر مدونتها الرسمية، عن وجود نحو 32 تطبيقاً على متجر "جوجل بلاي" مُصاب بأحد البرمجيات الخبيثة تدعى "Bad news".

وقالت الشركة إن عدد التنزيلات الرسمية لتلك التطبيقات يتراوح بين مليوني و9 ملايين تنزيل، وهو الرقم الذي يوضح عدد الأجهزة العاملة بنظام أندرويد المصابة بتلك البرمجية الخبيثة.

ويقوم البرمجية الخبيث أو فيروس" Bad News" باختراق خصوصية الأجهزة المثبتة عليها، حيث تجمع أرقام الهواتف والمعلومات الهامة للمستخدم وترسلها لطرف ثالث دون علم صاحب الجهاز.

وأشارت شركة" lookout" إلى أن التطبيقات المصابة بالفيروس تنقسم بين تطبيقات باللغة الروسية وأخرى باللغة الإنجليزية، وهي تطبيقات ألعاب وقواميس وخلفيات.

وكشفت الشركة عن أسماء تلك التطبيقات، وأوضحت أن أكثر التطبيقات تحميلاً هي تطبيقات الألعاب، ومنها تطبيقات "Collision" و"Greemlins Holiday" و"star Knife" و"Find Number" و"Bottle with Tasks" و"I believe" و"Stupid Birds" و"True or Fulse" و"Bottle Shoot" و"Savage Knife".

كما نصحت الشركة الأمنية أصحاب الأجهزة الذكية بحذف تلك التطبيقات في حال تم تثبيتها، مع التأكد من عدم تثبيت أي تطبيقات مجهولة المصدر في المستقبل، حيث تكثر التهديدات الأمنية في تلك التطبيقات.