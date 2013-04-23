الرجال يفقدون هواتفهم الذكية أكثر من النساء

أوضحت دراسة حديثة أن فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً هي أكثر الفئات التي تكسر هواتفها الذكية أو تعرضها للتلف.

وكشفت الدراسة التي قامت بها شركة "Protect Your Bubble " أن الشباب في الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و 24 عاما غالباً ما يتسببون في تلف هواتفهم الذكية بطريقة ما سواء عبر كسره أو بسبب تسرب الماء أو السوائل إليه.

وأضافت أن ملاك الهواتف الذكية في الفئة العمرية بين 25 و 34 عاماً أكثر تعرضاً لسرقة هواتفهم. فيما تعد الفئة العمرية من 35 إلى 44 عام الأكثر تعرضاً لحالات ضياع الهواتف ونسيانها في الأماكن العامة. وتشير الدراسة إلى أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 70% لفقدان هواتفهم من النساء، فيما تتعرض النساء بنسبة 42% أكثر من الرجال لعمليات سرقة الهواتف.

وأبرزت الدراسة أن الرجال كذلك أكثر عرضة من النساء لإتلاف هواتفهم أثناء استخدامها في الحمامات بنسبة 57%، ويعد استخدام الهواتف الذكية في الحمام أمرا شائعا خاصة بين فئة الشباب. وكانت دراسة سابقة أشارت إلى أن ثلث مرتادي الشبكات الاجتماعية من فئة الشباب يتواصلون من الحمامات.

إلى هذا، ختمت دراسة Protect Your Bubble بالإشارة إلى أن المنازل أكثر الأماكن التي تتعرض فيها الهواتف الذكية للتلف، مضيفة أن 59% من الرجال الذين يتلفون هواتفهم في المنزل يتلفونها في " المرآب "، أما النساء فيتلفنها أثناء الاستحمام.

يذكر أن تلك الدراسة خلصت إلى نتائجها هذه بعد تحليل إجابات أربعة آلاف مستخدم للهواتف الذكية في الولايات المتحدة بشكل خاص، وتمحورت الأسئلة حول أسباب ضياع أو تلف الهواتف وأماكن حدوث ذلك.