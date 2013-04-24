هواتف "غالاكسي إس 4" بنسخة مقاومة للصدمات

أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة، رسمياً عن توفر "جالكسي إس 4، الجيل الرابع من هواتف جالكسي إس الذكية، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير مجموعة الاتصالات في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات هيثم ياسين، في تصريحات لـ"العربية نت" على هامش مؤتمر إطلاق "جالكسي إس 4" في الإمارات إن الشركة تستحوذ على 45%، من سوق الهواتف الذكية في الخليج".

وأضاف ياسين "طموح سامسونج لا حدود له، ونتطلع لزيادة حصتنا من سوق الهواتف الذكية في الخليج لأكثر مما هي عليه الآن، بعد إطلاق هاتف "جالكسي إس 4".

وكشف "يونغ سو كيم" الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" الخليج عن نية شركته طرح نسخة مقاومة للصدمات والماء من "غالاكسي إس 4"، مشيراً إلى إمكانية طرح هذه النسخة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ولم يعلن حتى الآن ما إذا كانت النسخة الجديدة ستتضمن شاشة غير قابلة للكسر.

وقالت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه إن جمالية الهاتف الذكي تكمن في تصميمه المتقن الذي يضم شاشة كبيرة الحجم وبطارية وإطاراً مُصغّراً، وكل ذلك ضمن هيكل خفيف (لا يتجاوز وزنه 130 غراما) وسماكة قليلة (تبلغ نحافتها 7.9 ملم).

ورغم نحافة الجهاز يتمتع "جالكسي إس 4" بهيكل قوي أصغر حجماً وشاشة أكبر قياساً. ولدى إطلاقه، سيتوفر الجهاز الجديد بلونين: الأسود الضبابي والأبيض الجليدي، على أن يتبعهما وفرة من خيارات الألوان الإضافية في وقت لاحق من هذا العام.

ويتمتع الجهاز الجديد بكاميرا خلفية دقتها 13 ميجابكسل، التي تتيح استخدام كلّ من الكاميرتين الأمامية والخلفية في آن واحد.

ويتيح الجهاز تبادل وتجربة العديد من مُتع الحياة مع العائلة والأصدقاء أينما كان المستخدم، من خلال ميزة GroupPlay (التشغيل الجماعي) يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى والصور والمستندات والألعاب مع الآخرين من حولهم دون الحاجة حتى إلى اتصال Wi-Fi أو أي اتصال خليوي.

ويتمتع جهاز "جالكسي إس 4" بميزة التوقف الذكي والتي تتيح التحكم بالشاشة بحسب توجه نظر المستخدم، فعند مشاهدة فيديو، يتوقف الفيديو عندما يحوّل المستخدم نظهره بعيداً عن الشاشة ثم يعود للتشغيل ثانية عندما يعيد نظره نحو الشاشة.

كما تسمح ميزة Air View (المشاهدة الشاملة) للمستخدمين بمشاهدة شاملة عبر لمسة إصبع لمحتوى البريد الإلكتروني أو خاصية SPlanner أو الصور أو الفيديو لاستعراض المحتوى دون فتحه.

ومن خلال ميزة SVoiceTMDrive (نمط التحكم الصوتي أثناء القيادة) يمكن للمستخدم تفعيل الأوامر عبر التحكم الصوتي لسهولة استعمال الهاتف أثناء القيادة، فبمجرد توصيله عبر تقنية "بلوتوث" مع السيارة، يتحول هذا الهاتف الذكي تلقائياً إلى نمط القيادة ليحوّل النصوص إلى كلام، بما يتيح استعراض الرسائل النصية بسهولة وأمان دون الحاجة للنظر إلى الشاشة.

وتضفي ميزة القارئ البصري مزيداً من السهولة على حياة المستخدم من خلال تمييزها للنصوص تلقائياً أو بطاقات الأعمال أو معلومات رمز QR، وتوفير وظائف مفيدة مثل: الترجمة، والاتصال، والرسائل النصّية، والبحث.

ومن المنتظر أن يتوفر هاتف "جالكسي إس 4" (3G) في كافة متاجر التجزئة الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر يبلغ 2599 درهم، وسيتم الإعلان عن الطراز المتوافق مع تكنولوجيا LTE في وقت لاحق.