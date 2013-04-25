فنجان قهوة مع رئيس "آبل".. بـ72 ألف دولار

تطرح شركة آبل فكرة جديدة اليوم، لكنها بعيدة قليلاً عن أخبار التكنولوجيا، وآخر ابتكاراتها. فقد طرحت الشركة إمكانية احتساء القهوة مع رئيس "آبل" تيم كوك، للبيع في مزاد عبر الإنترنت، بهدف جمع الأموال لمنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال الطرف المنظم لمزاد "تشاريتي باز" إن أحد رواد الإنترنت ويدعى "روري.اونيل3" كان أمس الأربعاء الأوفر حظاً للفوز بجلسة القهوة هذه التي قد تستمر من نصف ساعة إلى ساعة كاملة مع كوك بمكتبه في كاليفورنيا.

وكان عرضه البالغ 72,777 دولاراً الأعلى حتى الساعة 21 بتوقيت غرينيتش من مساء الأربعاء.

يُذكر أنها المرة الأولى التي يكرّس فيها تيم كوك، الساعي إلى أن تكون له صورة خاصة به منذ أن خلف ستيف جوبز في هذا المنصب، وقتاً لهذا الحدث السنوي لجمع الأموال لحساب جمعية "روبرت كينيدي سنتر" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان.