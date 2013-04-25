قواعد أمان بسيطة تجنبك القرصنة الإلكترونية

يحوي عالم الإنترنت الكثير من المخاطر مثل هجمات القرصنة الإلكترونية التي تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية أو هجمات الفيروسات والبرامج الخبيثة لاختراق أجهزة الكمبيوتر، ويتمكن المستخدم من تجنب مثل هذه المخاطر باتباع بعض قواعد الأمان البسيطة عند تصفح الشبكة العنكبوتية.

وأوضح شتيفين بارتش، من مركز أبحاث الأمان المتقدمة بالجامعة التقنية بمدينة دارمشتات الألمانية، قائلاً :"تنطوي شبكة الإنترنت في واقع الأمر على بعض الأخطار التي تهدد المستخدم، لكنها أخطار افتراضية، أكثر من كونها تشكل تهديداً حقيقياً". وأضاف :"إذا نظرنا إلى الأرقام، فليس كل مستخدم للإنترنت عُرضة لهجمات القرصنة الإلكترونية".

وبتوخي الحرص والحذر عند تصفح مواقع الويب، يتمكن المستخدم من مشاهدة علامات التحذير من الأخطار المحتملة على الفور. وأوضح بارتش أنه يمكن التعرف على اتصال الإنترنت المشفر من خلال ظهور رمز القفل أعلى أو أسفل حافة المتصفح، ويتيح هذا النوع من الاتصال إمكانية إرسال البيانات الهامة والحساسة مثل كلمات المرور بشكل أكثر أماناً.

وعند التسوق من المتاجر الإلكترونية غير المعروفة، ينصح خبير الأمان بضرورة إلقاء نظرة على بيانات التحرير والنشر؛ لأن القراصنة لا يهتمون بمثل هذه البيانات، وتظهر في أغلب الأحيان بصورة غير مكتملة أو خاطئة أو غير موجودة على الإطلاق ، ومن الأفضل أن يقوم المستخدم بالشراء من المتاجر الإلكترونية المشهورة؛ لأن أخطار القرصنة والاحتيال الإلكتروني تكون محدودة.

ولتجنب المخاطر التي تنجم عن تصفح شبكة الإنترنت ينصح خبراء المكتب الاتحادي لأمان تقنية المعلومات (BSI) بمدينة بون غربي ألمانيا، بضرورة تثبيت برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية (Firewall) على جهاز الكمبيوتر، مع الحرص على تحديثها بصورة منتظمة، علاوة على تثبيت تحديثات نظام التشغيل ومتصفح الإنترنت باستمرار.

