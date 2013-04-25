نوكيا تكشف عن هاتف مزوّد بزر لـ"واتس آب"

أعلنت شركة نوكيا عن هاتفها الجديد آشا 210 الذي يُعتبر أول هاتف يأتي مزوداً بزر مخصص لفتح تطبيق التراسل الفوري "واتس آب".

ويصنّف الهاتف الذي أعلنت عنه الشركة الفلندية، ضمن فئة الهواتف ذات الميزانية المنخفضة، إذ لا يتجاوز سعره 72 دولاراً أمريكياً، ويدعم الاتصال بشبكات "واي-فاي" والاتصال بتقنية 2 جي 2G، مع تطبيقات للتواصل الاجتماعي مُثبتة مسبقاً، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

ويرى مراقبون أن هاتف آشا 210 الجديد قد يلقى رواجاً لدى أصحاب الدخل المحدود من مستخدمي تطبيق "واتس آب" الذي يعتبر من أشهر تطبيقات التراسل الفوري، إذ يبلغ عدد مستخدميه 200 مليون شهرياً، يقومون بتبادل أكثر من 8 مليارات رسالة واردة يومياً و12 مليار رسالة صادرة، وذلك بحسب شركة "واتس آب" المطورة للتطبيق.

يُذكر أن هذا الهاتف ليس الأول من نوعه، إذ قامت نوكيا سابقاً بإصدار هاتف مزوّد بزر مخصص لفتح شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مباشرة.

ويأتي هاتف آشا 210 الذي يعمل بنظام التشغيل Series 40 التابع لشركة نوكيا، بعدة ألوان مثل الأصفر والأزرق والأرجواني، أما عن موعد طرحه في الأسواق فيتوقع أن يتم ذلك في أواخر الربع الثاني من العام الجاري 2013.