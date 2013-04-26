تطوير رقيقة بلاستيكية تحمي المنتجات التقنية من السطو الفكري

طور خبراء معهد فراونهوفر الألماني للأبحاث التقنية رقيقة بلاستيكية لحماية الآلات والأجهزة فائقة التطور من القرصنة الفكرية.

وقال الباحثون، الخميس، في ميونيخ إن هذه الرقاقة ستكون بمثابة خاتم إلكتروني على المنتج المراد حمايته.

وأكد خبراء المعهد أن اختراعهم يعد نقلة جديدة في هذا الاتجاه، وقالوا إن حماية البرامج الإلكترونية الهامة كانت تعتمد حتى الآن على تشفير حاسوبي ولكن حماية هذه المنتجات باهظة الثمن كانت تحتاج إلى خطوة تالية، وأن هذه الرقيقة الجديدة تربط الآن بين الحماية الصلبة والحماية البرمجية.

كما أوضح الباحثون أنها تحتوي على حساسات، وأنها جزء أساسي من المكونات الصلبة للمنتجات.