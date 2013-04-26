ثغرة بتطبيق "فايبر" لأندرويد تتيح تجاوز قفل الهواتف

كشف خبراء أمنيون عن ثغرة أمنية في تطبيق "فايبر" للتراسل الفوري عبر الإنترنت، المخصص لنظام أندرويد، وهي الثغرة التي تمكن الغرباء من تجاوز "قفل الهاتف" دون الحاجة لمعرف الرقم السري أو تركيبة فتح القفل.

وأوضحت شركة Bkav لأمن الإنترنت أن الثغرة تسمح بتجاوز "قفل الهاتف" في بعض الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" عبر النافذة المنبثة التي تظهر الرسائل الجديدة المستلمة عبر التطبيق.

وأضافت الشركة أن عند استلام أي رسالة جديدة عبر تطبيق "فايبر" تظهر نافذة منبثقة على الصفحة الرئيسية للهاتف، وهنا يمكن الضغط على مربع الإدخال لتظهر لوحة المفاتيح وحينها سيغلق الهاتف، وعند إرسال رسالة أخرى يمكن ببساطة الضغط على زر "الرجوع" لتجاوز قفل الهاتف.

ويعمل مطورو "فايبر" حالياً على تحديث للتطبيق من أجل سد تلك الثغرة الأمنية، خاصة بعد انتشارها على الإنترنت وظهور فيديوهات متعددة لإيضاح كيفية تجاوز "قفل الهاتف" عبر تلك الخطوات البسيطة التي لا تحتاج أي مهارة في القرصنة أو اختراق الهواتف.

وقام بتنزيل تطبيق "فايبر" ما بين 50 مليونا و100 مليون مستخدم من متجر "جوجل بلاي"، مما يشير إلى إمكانية تأثر أعداد كبيرة من مستخدمي التطبيق حول العالم بتلك الثغرة.

ويشار إلى أن تطبيق "فايبر" أثار الجدل سابقاً حول مدى استغلال المكالمات التي تجرى عليه خاصة بعد تأكيد أن مؤسس التطبيق هو "تالمون ماركو" وهو مطور إسرائيلي- أميركي.

يذكر أن "فايبر" كان قد أعلن أن هناك أكثر من 2 مليار دقيقة اتصال وأكثر من 6 مليارات رسالة نصية ترسل كل شهر، وبمعدل 10 ملايين مكالمة في يوم.