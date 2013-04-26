سامسونغ تحقق أرباحاً قياسية بفضل مبيعات "غالاكسي أس 3"

حققت سامسونغ، المجموعة الكورية الجنوبية أرباحاً قياسية خلال الربع الأول من العام 2013، بفضل مبيعات هواتف "غالاكسي أس 3" منافس هاتف "آي فون"، على ما أعلنت الشركة الجمعة.

وكان منافستها الأميركية "آبل" قد كشف الثلاثاء عن أول تراجع لأرباحها الصافية في غضون 10 أعوام، في حين ارتفعت أرباح "سامسونغ" الصافية بنسبة 41,6 % خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار لتصل إلى 7150 مليار وون (4,9 مليار يورو)، في مقابل 5050 مليارا خلال الربع الأول من العام 2012. وحطمت "سامسونغ" الرقم القياسي الذي كانت قد سجلته بقيمة 7040 مليار وون خلال الربع الأخير من العام 2012.

وبحسب المحللين، فقد باعت "سامسونغ" التي لا تنشر تفاصيل مبيعاتها في نتائجها المؤقتة 70 مليون هاتف ذكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013. لكن نائب رئيس الشركة روبرت يي لفت في بيان إلى أن "سامسونغ" قد "تواجه منافسة أكبر في الربع الثاني من العام في ظل نمو سوق الهواتف الذكية الميسورة الكلفة".