الهواتف الذكية تتخطى للمرة الأولى مبيعات "العادية"

تخطت المبيعات العالمية للهواتف الذكية للمرة الأولى مبيعات الهواتف العادية خلال الربع الأول من العام، وبقيت المجموعة الكورية الجنوبية "سامسونغ" في صدارة هذا المجال، على ما كشفت مجموعة الأبحاث "آي دي سي" الجمعة.

وقد بيع 216,2 مليون هاتف ذكي بصورة إجمالية بين كانون الثاني/يناير ونهاية آذار/مارس، وشكلت هذه المبيعات 51,6% من إجمالي مبيعات الهواتف الخلوية المسجلة في الربع الأول من العام، بحسب "آي دي سي".

وأوضحت المجموعة أن مبيعات الهواتف الخلوية قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 41,6% خلال سنة واحدة، لكنها تراجعت بنسبة 5,1% مقارنة بالربع الأخير من العام 2012 الذي ازدادت فيه المبيعات بدفع من أعياد نهاية السنة.

وبقيت مجموعة ""سامسونغ" الأولى عالمياً من دون منازع في مجال الهواتف الذكية"، مع 32,7% من حصص السوق ومبيعات شملت 70,7 مليون هاتف ذكي، بحسب "آي دي سي" التي كشفت أن مبيعات "سامسونغ" تخطت مجموع مبيعات منافسيها الأربعة الكبار.

ولا تزال "آبل" في المرتبة الثانية عالمياً مع 17,3% من حصص السوق ومبيعات شملت 37,4 مليون وحدة، لكنها قد سجلت للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف السنة نمواً دون نسبة 10%.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب مجموعة "إل جي" مع 4,8% من حصص السوق ومبيعات شملت 10,3 مليون وحدة.

ولفتت "آي دي سي" ختاماً إلى الدور المتنامي للمصنعين الصينيين الذين تقدموا على مصنعين تقليديين في هذا المجال، من قبيل الفنلندي "نوكيا" والكندي "بلاك بيري".