خدمة Vine على تويتر قادمة إلى "أندرويد"

يعتزم موقع التدوين المصغر "تويتر" المطور لخدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة VINE، إطلاق تطبيق خاص بالخدمة على نظام التشغيل أندرويد. ونقل موقع The Verge التقني عن مؤسسي الخدمة، التي يوجد لها حاليًا تطبيق على نظام تشغيل آي أو إس فقط، أنهم يعملون على جلب الخدمة وإتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد في القريب العاجل.

يُذكر أن شركة تويتر المالكة للخدمة، كانت قد عملت مؤخرًا على تطويرها لتجعل منها أفضل خدمات مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة. إذا أصدرت في 5 أبريل الجاري تحديثًا للتطبيق على نظام "آي أو إس" يوفر للمستخدمين إمكانية الإشارة إلى الأصدقاء ودعم ميزة الوسوم هاشتاج. كما عملت أيضًا على تمكينهم من نشر المقاطع المُعدَّة بواسطة التطبيق على صفحات الإنترنت فضلًا عن إمكانية نشرها على موقعي تويتر وفيسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمة التي تم إطلاقها في يناير الماضي لقيت إقبالًا ورواجًا من قبل الكثيرين، حتى صار الموسيقيون يلجأون إليها للترويج لمنتجاتهم، بالإضافة إلى وكالات الأنباء، وغيرهم.