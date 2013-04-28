تطوير لوحة مفاتيح للكتابة أسرع وبنسبة أخطاء أقل

قام فريق من علماء البحث العلمي بتطوير تطبيق للوحة مفاتيح مخصصة للأجهزة الذكية، تتيح للمستخدم الكتابة بسرعة أكبر وبنسبة خطأ أقل، مقارنة بلوحات المفاتيح اللمسية المدمجة بأنظمة التشغيل.

وأوضح الفريق أن لوحة مفاتيح "KLAQ" تتيح الكتابة بسرعة تصل إلى 37 كلمة في الدقيقة مع نسبة خطأ لا تتعدى 5%، وذلك بعد التعود على تلك اللوحة.

أما بالنسبة للسرعة فتعد الكتابة على لوحة المفاتيح تلك أسرع بنسبة 34% من الكتابة على لوحة المفاتيح من نوع "Qwerty"، والتي يفضلها كثير من المستخدمين لقدرتهم على الكتابة عليها بشكل أسرع ودون أخطاء كثيرة.

وعن التصميم الخاص باللوح "KLAQ"، فقد صنع من مجموعتين منفصلتين من الحروف بحيث يستطيع المستخدم الوصول إلى كل مجموعة على حِدَة عبر إبهام يده اليمنى أو اليسرى.

وسيطرح العلماء تطبيقاً خاصاً لنظام "أندرويد" في مايو المقبل تحت اسم "KLAQ" وهو التطبيق الذي سيكون متاحاً للهواتف الذكية والحواسب اللوحية على حد سواء.

وفتح العلماء عبر موقع التطبيق الخاص، أمام المطورين المتخصصين في صنع التطبيقات العاملة على منصات التشغيل الاخرى كنظام " iOS " و"ويندوز فون"، التطوع للخروج بتطبيق مخصص لتلك الأنظمة سريعاً.

ومن المقرر أن يطرح التطبيق باللغة الإنجليزية، إلا أن الفريق القائم على صنع التطبيق المخصص لنظام "أندرويد" أكد العمل على عدد من اللغات الأخرى، والتي ستطرح في تحديثات لاحقة للتطبيق قبل نهاية 2013.