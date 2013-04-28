"Wave" سوار مضيء متعدد الاستخدامات مرتبط بالهواتف الذكية

طرح مطورون مشروعاً لإنتاج سوار مُضِيء يُظهِر لمستخدمه إشارات ضوئية ملونة تُعلمه بورود إشعارات جديدة من هاتفه كاتصال جديد أو رسائل البريد الإلكتروني، عبر موقع عبر موقع Kickstarter، للتمويل الجماعي للأفكار الناشئة، ويمكن التحكم في السوار عبر تطبيق للهواتف الذكية، وبذلك يمثل أحد أشكال المنتجات التقنية القابلة للارتداء.

ويحمل السوار اسم Wave "ويف"، وهو نسخة من سوارات استُخدمت في الحفلات الموسيقية، حيث شارك الجمهور الفرق في تكوين أشكال ولوحات من الضوء عبر التحكم فيها بتطبيق للآيباد، وكحال السوارات السابقة يمكن استخدام "ويف" في تشكيلات من الضوء في حال وجود أكثر من سوار بالتحكم فيها عبر تطبيق الهاتف.

وسيتصل "ويف" مع الهاتف عبر تقنية "بلوتوث 4.0"، ويمكن تحديد الإشعارات المطلوبة وألوان الإضاءة عبر التطبيق، وسيُتاح لهواتف "آيفون 4 إس" و"آيفون 5"، ولأجهزة أندوريد التي تعمل بنظام 2.3 وما بعده.

ويُنبِّه السوار مرتديه عبر أضواء ملونة لورود اتصال أو رسالة قصيرة أو إشعارات من فيسبوك أو تويتر، أو بموعد محدد مُسبقاً، كما يمكن اختيار أشكال وألوان من الإشارات الضوئية لكل متصل أو لكل نوعية من الإشعارات، ويمكن تجاهل التبيهات بهز الذراع أو بالضغط على زر في السوار.

ويقف وراء إنتاج "ويف" شركة Cloudsona، والتي تأسست عام 2011 من قبل ثلاثة من المختصين في إنتاج الأجهزة اللاسلكية هم: بول فولتون، وأندريه ناكسو، وهانز فان ليوين. وجميعهم عمل سابقاً في شركات تقنية معروفة مثل "فيلبس" و"إتش بي" و"سوني" وغيرها.

ويشير الفريق إلى أنهم وضعوا نصب أعينهم الحياة الاجتماعية والأنشطة المختلفة للمستخدمين عند التفكير في المنتج الجديد، ويرون أنه من الممكن أن يفيد خلال الجري، أو عدم القدرة على سماع الهاتف لأي سبب، بجانب استخدماته خلال الاحتفالات.

وطرح الفريق فكرة "ويف" للحصول على دعم من جمهور موقع Kickstarter بقيمة 75 ألف دولار، كما طرح نسخة مساعدة للمطورين تتيح لهم ابتكار تطبيقات مختلفة ترتبط بسوار "ويف" كاستخدامه كواجهة للألعاب أو لمعرفة مكان الأطفال الصغار أو لتحديد المواقع.

وأوضح الفريق أن السوار سيُصنع من المطاط بثلاثة قياسات مختلفة مع مقاومته للعرق، وسيزُود بشاشتين LED بألوان متعددة، وبلوتوث، وإمكانية استشعار الحركات البسيطة والإيماءات، وبطارية ” ليثيوم أيون” قابلة للشحن عبر وصلة USB تكفي لأسبوع من تلقي الإشعارات بمعدل عشرة إلى عشرين يومياً، ومن الممكن أن تكفي لعمل يوم أو يومين من الإضاءة.

ويقول فريق Cloudsona إنهم يعملون حالياً على إنتاج التصميم النهائي ليكتمل في منتصف يونيو القادم، ليتجهوا بعدها للحصول على التصريحات القانونية كشهادة "المفوضية الفيدرالية للاتصالات" ليبدأ الإنتاج الفعلي في مصنعين في الصين. وتوقع الفريق أن يكون المنتج جاهزاً بحلول شهر سبتمبر المقبل.