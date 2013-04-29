خبير أمني: جميع حسابات "سكايب" مهددة بالاختراق

قال أحد الخبراء في مجال الأمن المعلوماتي إن جميع حسابات المستخدمين في خدمة الدردشة "سكايب" التابعة لشركة "مايكروسوفت"، مهددة بالاختراق، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية الضعيفة التي تتبعها الخدمة لاستعادة الحسابات المسروقة.

وقال أي كاي أي ديلان، وهو يملك حسابا على "سكايب"، لقسم الدعم الفني لدى الخدمة، إنه في يوم واحد سُرق حسابه في خدمة "سكايب" 6 مرات، والسبب يعود إلى أن المخترقين لم يكونوا بحاجة للقيام بذلك إلا لمعرفة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالضحية، بالإضافة إلى اسمه وخمس جهات اتصال على حسابه.

يُذكر أن مسألة اختراق حسابات "سكايب" بواسطة عنوان البريد الإلكتروني تم الحديث عنها قبل 5 أشهر، وذلك عندما تحدث أحد المواقع الروسية عن إمكانية إنشاء حساب جديد في الخدمة باستخدام بريد إلكتروني موجود مسبقًا، وبالتالي التمكن لاحقًا من الحصول على كلمة مرور الحساب الذي يستخدم نفس عنوان البريد الإلكتروني، ولكن ما لبث أن قامت “سكايب” بحل هذه المشكلة.

وطالب الخبير الأمني مطوري خدمة "سكايب" بأن تكون إجراءاتهم الأمنية قوية، وذلك من خلال إضافة أسئلة أمنية خاصة بصاحب الحساب، وعملية التحقق بخطوتين (كما هو الحال عند جوجل وحديثًا عند مايكروسوفت).