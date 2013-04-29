دراسة تكشف عن استخدام 22 مليون جهاز ذكي بالمنطقة العربية

كشفت دراسة حديثة امتلاك المستخدمين في المنطقة العربية نحو 22 مليون جهاز ذكي سواء حاسب لوحي أو هاتف ذكي، وتعمل النسبة الأكبر من تلك الأجهزة الذكية بنظام "أندرويد".

وبحسب البوابة العربية لأخبار التقنية، أوضحت الدراسة التي كشفت عنها شركة "FrootApps” لتطوير التطبيقات، أن نظام "أندرويد" يشغل نحو 40% من الحواسب اللوحية والهواتف الذكية العاملة في المنطقة العربية، أي ما يقدر بثمانية ملايين و800 ألف جهاز.

وأضافت الدراسة أن نظام iOS يأتي في المرتبة الثانية بعد "أندرويد"، حيث يعمل نحو 7.7 مليون جهاز ذكي من "آبل" سواء هاتف "آيفون" أو حاسب "آيباد" لوحي في المنطقة العربية، مقابل نحو 3.3 مليون جهاز ذكي بنظام "بلاكبيري".

ويعد نظام "ويندوز فون" أقل الأنظمة استخداماً بين المستخدمين العرب، فحسب الدراسة تعمل 10% فقط من الأجهزة الذكية في المنطقة العربية بالنظام الذي تطوره "مايكروسوفت".

وأشارت الدراسة كذلك إلى أكثر فئات التطبيقات التي يفضلها المستخدمون في المنطقة العربية، حيث أوضحت أن فئة الألعاب هي أكثر التطبيقات تنزيلاً من متجري "آب ستور" و"جوجل بلاي"، تليها تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويعد الرجال الأكثر تنزيلاً للتطبيقات من النساء، حيث تشير الدراسة إلى أن متوسط عدد التطبيقات التي يثبتها الرجل على جهازه الذكي هو 10 تطبيقات، كما أوضحت الدراسة أن الرجال هم الأكثر اهتماماً بالتطبيقات المدفوعة.