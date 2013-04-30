مساعد شبيه بـ"سيري" يدير المنازل بمكالمة هاتفية

كشف فريق من المطورين، خلال مؤتمر DISRUPT NY HACKATHON 2013 التقني، عن مساعد رقمي شخصي مثل Siri" أسموه Jarvis، وهو الاسم المأخوذ عن الذكاء الاصطناعي المساعد لشخصية توني ستارك في فيلم "الرجل الحديدي" الشهير. وأشار فيلكس رايزبرج، أحد المطورين القائمين على مشروع "Jarvis" إلى أن المساعد الشخصي هذا قادر على جعل المستخدمين يديرون أجهزتهم المنزلية من على بعد باستخدام الحوسبة السحابية.

ويستخدم المطورون مجموعة أدوات برمجية من شركة Twilio بالإضافة إلى خصائص ويندوز Azure لربط الأجهزة المنزلية عبر الحوسبة السحابية بذلك المساعد الشخصي. وأوضح رايزبرج آلية عمل Jarvis، حيث يقوم المستخدم بإجراء اتصال هاتفي برقم خاص بمساعده الشخصي، ومن ثم يعطيه أمرا صوتياً ليقوم Jarvis بتنفيذه. ويقوم المساعد الشخصي خلال الاتصال الذي يجريه المستخدم بإعطاء معلومات حول وضع البيت ودرجة حرارته، كما يعطي اقتراحات بتشغيل التكييف أو المدفأة.

يذكر أن مشروع Jarvis لازال في بدايته، حسب رايزبرج، الذي أوضح أن الفكرة مازالت تحتاج لمزيد من التطوير، إلا أنه راهن على نجاح فكرته، خاصة لكثرة مجالات التطبيق التي يمكن استخدام المساعد الشخصي هذا فيها.