فيسبوك تعمم خدمة شراء المعجبين للصفحات

أعلن موقع "فيسبوك" عن إتاحة خدمة زيادة عدد إعجابات الصفحات من خلال الترويج لها مقابل مبلغ مادي، تدريجياً لجميع المستخدمين أصحاب الصفحات حول العالم. وبحسب الشركة، تسهل هذه الخدمة على أصحاب الصفحات تشغيل الإعلانات التي تروج لصفحاتهم، ومع أنه بإمكان المعلنين تشغيل هذه الإعلانات الترويجية مسبقًا، إلا أن الخدمة الجديدة تسمح للمعلنين الجدد الباحثين فقط عن زيادة عدد الإعجابات بصفحاتهم بالوصول إلى هدفهم مقابل مادي.

يُذكر أن "فيسبوك" كانت قد طرحت هذه الخدمة للشركات في الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر من العام الماضي 2012، بحيث يتمكن عدد قليل من أصحاب الصفحات من تجربة هذه الخدمة، ثم قيام الشركة الآن بطرحها لجميع أصحاب الصفحات حول العالم. ويمكن للمستخدمين ومشرفي الصفحات على الشبكة الاجتماعية النقر على لوحة Promoted Page Likes ثم اختيار ميزانية يكون لكل منها عدد محدد من الإعجابات التي يمكن الحصول عليها، واختيار موقع المستخدمين المستهدفين، سواء ضمن مدينة أو بلد محددين، لتظهر بعدها حملات أصحاب الصفحات على نسخة الويب والأجهزة المحمولة ضمن قسم "آخر الأخبار" على صفحات المستخدمين.

ويرى مراقبون أن هذه الخدمة قد تعتبر بشرى سارة لأصحاب الشركات، ولكنها في الوقت نفسه قد تزعج مستخدمي "فيسبوك" لأنها تعني ظهور الكثير من الإعلانات الترويجية على صفحاتهم، وهو الأمر الذي قد لا يحبذه الكثيرون.