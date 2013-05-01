موقع "تويتر" يوجه تحذيراً من هجمات إلكترونية محتملة

وجهت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحذيرا إلى منظمات إعلامية لتعزيز الحماية الإلكترونية لديها عقب عدة عمليات اختراق كبيرة في الأسابيع الماضية، بحسب تقرير إخباري، الأربعاء 1 مايو/أيار.

جاء ذلك في مذكرة أرسلت، الثلاثاء، إلى مئات من وسائل الإعلام، وأشارت الإدارة إلى أن تلك الهجمات تستهدف حسابات "تويتر" للصحافيين الذين يديرون منظمات إعلامية.

ونصحت الإدارة المستخدمين بوضع كلمات مرور قوية تتكون من 20 حرفا على الأقل للحيلولة دون اختراق الحسابات.

وكان "تويتر" احتل العناوين الرئيسية للصحف الأسبوع الماضي عقب اختراق حساب وكالة "أسوشيتد برس" من جانب جماعة تسمى الجيش الإلكتروني السوري.

وتعرضت حسابات منظمات مثل (سي بي إس) و(بي بي سي) و (ذي جارديان) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاختراق في الأسابيع القليلة الماضية.