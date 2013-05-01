"تويتر" يعتزم طرح تطبيق خاص لنظارات جوجل الذكية

بدأ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تجربة تطبيقه الخاص لنظارات "جوجل" الذكية، والذي يبدو أنه سيكون متاحاً عند طرح النظارة في الأسواق.

ونشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي صورة على حسابه الشخصي لعدة ساعات تم تصويرها باستخدام نظارة "جوجل" ورفعها مباشرة عبر تطبيق يدعى “Twitter For Glass”، وذلك قبل أن يتم حذف الحساب نهائياً.

ولم تتضح بعد المميزات الكاملة لتطبيق "تويتر" لنظارة جوجل، إلا أن المتوقع أن يتوفر على ميزة كتابة التغريدات الجديدة ورفعها مباشرة إلى موقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن النظارة تملك ميزة الكتابة عبر الأوامر الصوتية.

وتعد ميزة الكتابة عبر الأوامر الصوتية متوافرة في أحد التطبيقات التي تأكد توافرها مع النظارة الذكية، وهو تطبيق خدمة البريد الإلكتروني "جيميل".

وكانت جوجل كشفت عن بعض التطبيقات التي طورت خصيصاً للنظارة الذكية مثل تطبيق "جيميل" لاستقبال الرسائل وعرضها مباشرة على النظارة والرد عليها عبر الأوامر الصوتية، كما طورت نسخة للنظارة من تطبيقي "إيفرنوت" لتدوين الملاحظات، وشبكة "باث" الاجتماعية.

يذكر أن جوجل كانت قد كشفت عن نظارتها الذكية العام الماضي إلا أنها بدأت تصل للمطورين بشكل موسع هذا العام وذلك لتجربتها قبل طرحها في الأسواق؛ وكانت تقارير تشير إلى أن النظارة ستطرح هذا العام إلا أن إيرك شميدت رئيس جوجل ألمح إلى امكانية تأخير طرح النظارة إلى عام 2014.