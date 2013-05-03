"إنستاغرام" تطلق ميزة الإشارة إلى الأشخاص في الصور

أطلقت خدمة مشاركة الصور "إنستاغرام"، اليوم الخميس، تحديثًاً جديداً لتطبيقها على نظامي أندرويد و"آي أو إس" ليجلب معه إحدى أكثر الميزات شيوعاً في شبكة التواصل المالكة للخدمة "فيسبوك"، وهي الإشارة إلى الأشخاص "Photo Tagging".

ويستطيع مستخدمو "إنستاغرام" الآن الإشارة إلى الأشخاص الموجودين في الصورة، وبالتالي القدرة لاحقًاً على فرز الصور وعرض جميع الصور التي تمت الإشارة فيها إلى شخص محدد أو صاحب الحاسب نفسه.

يذكر أن الطريقة المتاحة السابقة هي الإشارة إلى الأشخاص ضمن التعليق على الصورة دون القدرة على التحديد والربط بين الأسماء والأشخاص في الصورة.

يشار إلى أنه بخصوص الصور التي تم التقاطها سابقاً، من غير الممكن تحويل الإشارة إلى الأشخاص الذين كانوا ضمن التعليقات قبل هذه الميزة تلقائياً، إذ على المستخدم إعادة الإشارة في الصور من جديد يدوياً، وذلك بحسب الناطق الرسمي باسم خدمة "إنستاغرام".

الجدير بالذكر أن مستخدم الخدمة صار الآن بعد هذه الميزة، يتلقى إشعاراً في حال قام أحدهم بالإشارة إليه في صورة، وسيتم إضافة هذه الصور في قسم يسمى "Photos of You" سيظهر للعموم بدءاً من 16 مايو/أيار الجاري، وكما هو الحال في "فيسبوك" فبإمكان المستخدم تغيير الإعدادات لديه لمنع ظهور أي صورة تمت الإشارة إليها فيها إلا بعد موافقته.

ويشار أيضاً إلى أن الخدمة التي بلغ عدد مستخدميها بداية شهر أبريل/نيسان الماضي 100 مليون مشترك، كانت قد أعلنت سابقاً عن إمكانية تصفح صور الأصدقاء إلى جانب إمكانية تصفح الصفحات الشخصية عبر الحاسبات من خلال موقع التطبيق على شبكة الإنترنت (Instagram.com).