تطبيق لمشاركة الفيديو المسجل بنظارة "جوجل" على "يوتيوب"

أطلقت شركة "Fullscreen" الأميركية المتخصصة في دعم المحتوى المرئي على الإنترنت، أول تطبيق لموقع مشاركة الفيديو "يوتيوب" على "نظارة جوجل".

ويسمح "BEAM"، وهو الاسم الذي أطلقته الشركة على تطبيقها، بتسجيل مقاطع الفيديو بواسطة النظارة، ومن ثم الاستعانة به لرفعها إلى قناة المستخدم في "يوتيوب"، يتيح التطبيق للمستخدم بعد تسجيل الفيديو، الاختيار بين رفع الفيديو أو بقائه خاصاً، أو مشاركة الرابط عبر "تويتر".

يذكر أن "نظارة جوجل" لا تدعم، في طبيعة الحال، الربط المباشر مع موقع "يوتيوب"، إذ يتوجب على المستخدم الذي يرغب بمشاركة مقاطع الفيديو التي يقوم بتسجيلها عبر النظارة، مشاركتها مع الأصدقاء على شبكة التواصل "جوجل بلس" فقط.

يذكر أنه منذ ظهور نظارات جوجل، بدأت العديد من التطبيقات المخصصة للعمل مع التقنية الجديدة تظهر، حيث بدأ موقع "تويتر" قبل أيام بتجربة تطبيقه الخاص بالنظارة، كما قام أحد المطورين ببناء تطبيق أطلق عليه اسم "Winky"، يسمح لمستخدمي النظارة بالتقاط الصور عن طريق "الغمز".