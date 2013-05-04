"آبل" تخصص جائزة للرقم 50 مليارا من مشتركيها

اقترب عدد مرات التنزيل من متجر التطبيقات التابع لـ"آبل" من 50 ملياراً، حيث أعلنت رصد جائزة مالية، وهي عبارة عن بطاقة شراء من المتجر بقيمة 10 آلاف دولار، للشخص الذي يقوم بعملية التنزيل التي تتم هذا العدد.

ورصدت الشركة أيضا لأول 50 شخصا يقومون بالتنزيل من المتجر بعد إتمام الـ 50 مليارا، جائزة وهي بطاقات شراء من المتجر بقيمة 500 دولار، كما أنها خصصت صفحة على الإنترنت فيها عداد يوضح كم تبقى حتى يصل العدد إلى 50 مليارا.

في ذات السياق كانت قد أعلنت "آبل" عن مسابقة مشابهة أواخر مارس/آذار الماضي، والتي كان العدد الهدف هو إتمام 25 مليار عملية تنزيل، حيث فاز بالجائزة مواطن صيني، وكانت عبارة عن بطاقة شراء بقيمة 10,000 دولار، بالإضافة إلى زيارة لأحد متاجر الشركة.

وقامت الشركة بإعداد قائمة شملت 25 تطبيقا هي الأكثر تنزيلا من المتجر، سواء المجانية منها أو المدفوعة، واحتلت لعبة "الطيور الغاضبة" و"فيسبوك" المركز الأول والثاني، بالنسبة لـ"آيفون"، أما بالنسبة لـ"آيباد" اللوحية، فقد احتل "سكايب" المركز الأول.

كما أعلنت "آبل" في يناير/كانون الثاني الماضي بيعها أكثر من 500 مليون جهاز يعمل بنظام "آي أو إس"، بعد أن كان العدد يقارب 365 في مارس من عام 2012.

وبحسب الشركة، فقد وصل عدد التطبيقات الموجودة في متجر التطبيقات التابع لها، والذي تم إطلاقه في عام 2008، حوالي 850,000 تطبيق.

