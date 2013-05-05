تحليلات: هاتف آيفون منخفض التكلفة لن يكون رخيصاً

رجَّح تحليل أن تتجه "آبل" إلى إنتاج هاتف آيفون متوسط التكلفة أكثر من كونه منخفض التكلفة أو رخيص، بحيث يقل ثمنه عن هواتف آيفون المتوافرة حالياً.

وخلال الأشهر القليلة الماضية تحدثت عدة تقارير عن سعي "آبل" لإنتاج هاتف آيفون منخفض التكلفة, لتزيد حصتها في سوق الهواتف الذكية خصوصاً في الأسواق الناشئة.

ويتوقع كلٌّ من جوكول هاريهاران ومارك موسكوفيتش من شركة "جي بي مورجان" للأوراق المالية أن يُباع جهاز آيفون بسعر 350 دولاراً، وهو ما يدخله في فئة الهواتف متوسطة التكلفة.

ويقول المحلِّلان إنه بينما تسيطر سامسونغ حالياً على فئة الهواتف بسعر 200 إلى 500 دولار، وتصل حصتها في السوق إلى 35%. يمكن لشركة "آبل" أن تنال ما بين 20 إلى 25% ضمن هذه الفئة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في حال تراوح سعر منتجها بين 350 و400 دولار.

واتفق الكاتب جون باكزكوسكي في Allthingsd مع هذا التحليل بسبب سوابق مماثلة لآبل؛ إذ طرحت "آيباد ميني" بسعر 329 دولاراً، وهو ما يتجاوز سعر الأجهزة المنافسة مثل "أمازون كيندل فاير" و"نيكسوس 7". وبالرغم من ذلك صمد منتتجها وأسهم في رفع حصة "آبل" في سوق الحواسيب اللوحية. كما تكرر الأمر نفسه مع جهاز "آيبود نانو" الذي قدمته آبل بسعر 199 دولاراً، وعزز من تفوقها في سوق المشغلات الموسيقية.

وتشير بعض التقارير إلى أن هاتف آيفون منخفض التكلفة سيتوجه في الأساس إلى الشباب، وسيأتي بأغطية ملونة مصنوعة من البلاستيك بدلاً من المعدن تماشياً مع التكلفة المنخفضة.