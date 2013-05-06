إطلاق النسخة التجريبية من محرك البحث الجديد "يا عربي"

انطلق محرك البحث العربي الجديد "يا عربي" أمس الأحد في نسخته التجريبية على شبكة الإنترنت، ويأتي المشروع الجديد تحت شعار "ذكي وآمن وموثوق" في محاولة لسدّ الفجوة والخلل في المحتوى المعرفي العربي على شبكة الإنترنت في الوقت الذي لا يتجاوزه فيه المحتوى العربي أكثر من 1% محتوى الإنترنت، وفقاً للقائمين على المشروع.

ووفقاً لتصريحات سابقة، فإن محرك البحث الجديد سيعمل على تهذيب المواقع الإلكترونية وحجب المُسيء منها أو تلك التي تعصف بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وتحرّض على العنف والجريمة والكراهية. وأن هذا المشروع يأتي ليشكل نواة لمشروع معرفي نهضوي عربي يقدم المعرفة والمعلومة بعد تنقية المواقع واختيار اللائق منها ويراعي القيم والأعراف السائدة.

ويقدم محرك البحث الجديد "يا عربي" للمستخدم إجابات أقل بـ100 مرة من محركات البحث الأخرى، من خلال تكنولوجيا معرفية تفكر مثل العقل البشري.

وكان معتز كوكش، الخبير التقني للمشروع، قد أشار سابقاً إلى أن المشروع الجديد لا ينافس أي من محركات البحث الأخرى، ويستهدف الجمهور العربي على الإنترنت الذي تتراوح أعداده بين 76 و100 مليون مستخدم.

وقال إنه يعد أول موقع عربي مغلق يتم إعداد قاعدة بيناته من خلال مختصين عرب، وإن آلية البحث ستكون من خلال العنوان والمحتوى الرقمي دون اسم النطاق كما هو متبع.

وأضاف كوكش أن نتيجة البحث على الموقع ستكون من خلال المواقع المعتمدة فقط، التي يتم اختيارها من قبل المختصين العاملين بالمشروع، وأن النتيجة تشمل 3 مستويات من أي موقع دون باقي أجزاءه.



وأضاف أيضاً أن 28 شخصاً من العاملين في قطاع الإعلام وقطاع التكنولوجيا ورجال القانون قاموا بإعداد بيان الخصوصية، عوضاً عن إعداده من قبل مسؤولي المشروع كما تفعل محركات البحث الأخرى تبعا لسياسة الشركة.

وقال كوكش إن استضافة المحرك البحثي الجديد تأتي من خلال 3 أجهزة خادم في الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وأستراليا، فيما سيتم الربط بينهم من خلال الحوسبة السحابية.

وتظهر الصفحة الرئيسية للموقع ثلاثة تصنيفات رئيسية هي: بحث، صور، بريد. إضافة إلى وجود قائمة على الجانب الأيمن تحتوي على عدة أقسام بما فيها: أخبار، فيديو، مكتبتي، خرائط، الطقس، الترجمة، أضف موقعاً.

