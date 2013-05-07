تطبيق جديد على "ios" لتصميم وطباعة كروت المعايدة

قامت شركة "آبل" بتمكين مستخدمي أجهزة "ios" من استغلال الأجهزة في تصميم كروت معايدة، ومن ثم طباعتها وإرسالها إلى عنوان محدد، حيث أطلقت مؤخرا تطبيق"Cards"، والذي يمكّن مستخدمي "آبل" من ابتكار بطاقات أو كروت خاصة بهم.

بعد تنزيل التطبيق وتشغيله، نبدأ باستخدامه عن طريق الضغط على زر "إنشاء جديد" أو "Create New" الذي ينقلنا بدوره إلى شاشة تحوي في أسفلها على أيقونات تعبّر عن المناسبات التي يمكن ابتكار تصاميم خاصة لها.

وبعد اختيار المناسبة نلاحظ وجود أكثر من قالب، نختار القالب المناسب ونضغط عليه لتفتح لنا صفحة التعديل، يمكن التعديل على البطاقة من الخارج، والداخل بالإضافة إلى الظرف الذي سوف يحتوي على الكرت.

كما نلاحظ وجود سعر البطاقة متضمنة التوصيل ضمن الولايات المتحدة الأميركية، ويزيد السعر تقريباً 5 دولار أميركي في حال كان التوصيل لدول خارج الولايات المتحدة الأميركية.