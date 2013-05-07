جوجل تطلق تحديثًا لتطبيق "جيميل" على نظام آي أو إس

أطلقت شركة "جوجل" اليوم تحديثًا جديدًا لتطبيق خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها "جيميل" على نظام التشغيل الخاص بأجهزة آبل "آي أو إس" ليجلب معه بعض المزايا التي وصفت بالمهمة.



ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بفتح الروابط في تطبيق متصفح الإنترنت "كروم" بدلًا من فتح صفحة الويب ضمن تطبيق "جيميل"، مع إضافة زر تحت عنوان "جيميل" يسمح لهم بالعودة إلى البريد على نحو مباشر وسريع.



وتشمل هذه الميزة غيرها من الخدمات، حيث يؤدي النقر على روابط الخرائط إلى فتح الخريطة ضمن تطبيق "خرائط جوجل"، بالإضافة إلى مشاهدة روابط مقاطع الفيديو ضمن تطبيق "يوتيوب"، وذلك بدلًا من فتحها ضمن المتصفح، كما هو الحال سابقًا.



وقامت "جوجل" أيضًا بإتاحة خيار جديد يقوم بإبطال هذه المزايا في حال لم يرغب المستخدمون بتفعيله، وذلك من قائمة الإعدادات، كما قامت الشركة من خلال تحديث اليوم، بتغيير إعدادات "تسجيل الدخول" بحيث تسمح للمستخدمين أصحاب الحسابات المتعددة بتسجيل الخروج فقط من الحساب الذين يرغبون بالخروج منه، بدلًا من تسجيل الخروج من جميع الحسابات.



ويمكن لمستخدمي تطبيق "جيميل" على نظام "آي أو إس" تحديث تطبيقاتهم، أو تنزيل الإصدار الجديد من متجر آبل للتطبيقات، مع الإشارة إلى أنه يتطلب وجود الإصدار 5 وما فوق ليعمل.