خدمة "فايبر" تطلق تطبيقها للحاسبات الشخصية

أعلنت الشركة المطورة لتطبيق المحادثات الصوتية "فايبر" Viber عن توفير الخدمة على أجهزة الحاسب الشخصي، وبالتالي إتاحة إجراء المحادثات الصوتية والكتابية من خلال تلك الأجهزة، بالإضافة إلى الهواتف الذكية.

حيث أطلقت الشركة اليوم تطبيق Viber Desktop لأنظمة "ويندوز" و"ماك"، على أن تطلق نسخة خاصة بـ "لينوكس" قريباً، ويقوم التطبيق بالاندماج مع نسخة فايبر على الهاتف، حيث يتيح للمستخدم الوصول إلى جهات الاتصال وإمكانية الدردشة معها عبر جهاز الحاسب بواجهات سهلة ومشابهة لواجهات "فايبر" على الهاتف كما يتيح تحويل المكالمات من الهاتف إلى جهاز الحاسب وبالعكس.

ويمكن لمستخدمي أنظمة "ويندوز" و"ماك" تنزيل نسخة سطح المكتب من موقع الخدمة، مع العلم أنها تتطلب عند تشغيلها لأول مرة تفعيلًا، عن طريق إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم ثم سيصله رمز التفعيل بشكل مشابه لعملية التفعيل التقليدية في نسخة الهواتف من "فايبر". كما أنه لابد أن يكون لدى المستخدم هاتف مثبت عليه تطبيق "فايبر"، وذلك لتمكينه من أجل استخدام نسخة سطح المكتب.

وبالإضافة إلى ذلك يتيح Viber Desktop إمكانية جديدة وهي إجراء مكالمات الفيديو مع جهات الاتصال التي تستخدم نفس التطبيق عبر جهاز الحاسب. أي أن دردشة الفيديو ليست متوفرة من خلال الهاتف بعد.

يُذكر أيضاً أن الشركة قامت بتحديث تطبيق الخدمة على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، حيث حصل التطبيق على واجهة جديدة ومختلفة عن سابقتها كلياً بالإضافة إلى عدد من الميزات، لتشمل إضافة دعم لرسائل الفيديو، والمحرك الصوتي الذي يُعرف بـ "Novel Voice" والذي من شأنه تحسين جودة الصوت في المكالمات، بالإضافة إلى القدرة على التأكد من كون جهات الاتصال متصلة بالإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن مدير شركة "فايبر" التنفيذي، تالمون ماركو، قد وعد بإطلاق تطبيق خاص بهواتف "بلاك بيري 10" قريبًا، مع التأكيد على أن تطوير التطبيق الخاص بالمنصة في مراحل متقدمة، على حد تعبيره.